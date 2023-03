Les drag-gilles de l’atelier Charivari ont fait sensation ce samedi aux soumonces : “elles portent haut l’esprit irrévérencieux louviérois”

On doit ces créations à l’atelier de drag-queen Charivari lancé en 2019 et qui a notamment participé au spectacle Décrocher la lune. “Elles n’ont rien fait d’autre que de porter haut l’esprit irrévérencieux, impertinent, louviérois”, nous explique Vincent Thirion, directeur de Central qui chapeaute l’atelier. “La liberté d’expression est quelque chose d’essentiel dans la société actuelle et elles ont voulu marquer le coup surtout avec l’esprit de s’intégrer, à leur manière, au folklore, pas à le critiquer. Elles ont fait cette sortie dans un esprit de désobéissance et d’oubli de la hiérarchie, des moments d’impertinence qui, finalement, représentent l’essence-même de ce que signifie le Laetare.”

Sur les réseaux sociaux pourtant, les critiques ont fusé de partout suite, notamment, à la publication de nos confrères d’Antenne Centre. “Une honte”, “Vulgaire”, “Décadent”, les quelques commentaires négatifs, heureusement minoritaires se sont noyés dans une nuée de louanges.

”Malheureusement, elles commencent à avoir l’habitude d’être critiquées. Il y a un mois, une manifestation avait même eu lieu devant une bibliothèque de l’entité suite à une lecture organisée par l’atelier sur la thématique, très actuelle, des genres et de la différence. Nous avons porté plainte de même que la bibliothèque suite à ces événements.”

Le 14 avril prochain, l’atelier Charivari montera sur la scène du Palace pour un spectacle haut en couleur et qui, n’en déplaise à certains, sera certainement tout aussi irrévérencieux.