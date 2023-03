Les TEC vont engager près de 500 conducteurs de bus en 2023 dont 160 en Hainaut : “il ne faut pas forcément avoir le permis C pour postuler” (Vidéo)

Job days aux TEC : les TEC engagent 496 chauffeurs de bus - Ninon Gerlache, directrice du recrutement des TEC © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Plusieurs éléments sont essentiels pour pouvoir être un bon candidat : la flexibilité, la gestion du stress et des règles et le service aux clients. Le tout pour un salaire relativement attractif puisqu’il avoisinera, de base, les 2000 euros nets et ce alors qu’il ne nécessite aucun diplôme particulier. “Les personnes qui sont venues ce lundi au Jobday peuvent espérer, en considérant qu’elles suivent toutes les étapes du recrutement, devenir chauffeur de bus d’ici trois mois.”

Rigueur et concentration

Mélanie Patte a suivi la formation pour devenir chauffeur des TEC il y a trois ans et n'en retire que du positif.

Il y a trois ans, Mélanie Patte a suivi cette formation et n’en retient que du positif. “J’aime le contact avec les gens, j’aime rendre service et me trouver en extérieur donc j’ai décidé de plaquer mon précédent CDI dans la vente à domicile pour me lancer et, trois ans plus tard, je suis vraiment ravie de ce choix”, nous a confié la Nivelloise. “Aujourd’hui, je suis épanouie et je ne regrette qu’une seule chose, c’est de ne pas avoir effectué cette formation auparavant. Il y a quand même des avantages dans ce métier qui permettent d’améliorer le confort de vie notamment en termes d’horaires en alternance une semaine sur deux entre le matin et l’après-midi et il faut savoir s’adapter à ce métier où la routine n’existe pas. Ce n’est pas un métier facile car cela demande beaucoup de concentration et de rigueur. Par exemple, on ne peut pas se permettre de consommer de l’alcool la veille d’un jour de boulot.”

Job days aux TEC : les TEC engagent 496 chauffeurs de bus - Marie-Kristine VANBOCKESTAL (FOREM)

Pour le Forem, l’organisation de Jobdays est très fréquente. Rien que pour le début de cette année, une cinquantaine ont été programmés à travers la Wallonie. “La mission de base du Forem, c’est de réduire les tensions sur le marché de l’emploi”, rappelle Marie-Kristine Vanbockestal, directrice générale du Forem. “Le métier de chauffeur de bus fait partie des métiers en pénurie et donc il nous semble intéressant dans ces cas-là de montrer aux candidats potentiels en quoi il consiste en le confrontant avec lui, c’est le principe d’un Jobday.”

Job days aux TEC : les TEC engagent 496 chauffeurs de bus

Les prochains Jobdays des TEC auront lieu le 27/03 à Nivelles, le 30/03 à Jambes, le 6/04 à Grâce-Hollogne et le 01/06 à Neufchâteau. Plus d’informations sur le site du Forem.