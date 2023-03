Océane Heinze, nouvelle Miss Soignies Haute Senne : “Tout est parti d’un cap ou pas cap”

La nouvelle Miss Soignies Haute Senne est donc Brainoise. Quelques heures après sa victoire, Océane Heinze a encore un peu de mal à se rendre compte de son exploit. “Au départ, je n’y croyais pas du tout. Je n’avais même pas réalisé que mon prénom venait d’être annoncé”, confie Océane Heinze, Miss Soignies Haute Senne 2023. “Une des dauphines est une de mes très bonnes amies. J’étais donc très heureuse pour elle. Quand on m’a annoncé mon titre de Miss Soignies Haute Senne, j’étais donc d’autant plus émue de me retrouver sur le podium avec une de mes amies. ”

Bien que le titre d’Océane ne soit en aucun dû au hasard, sa participation, elle, l’est nettement plus… “J’avais déjà participé au concours Star Kids Belgium il y a quelques années. J’avais également fait un peu de figuration cinématographique mais pas vraiment de concours de Miss à proprement parler”, poursuit-elle. “Ma participation à ce concours de Miss Soignies Haute Senne est tout simplement due à un cap ou pas cap que l’on m’a lancé. J’en suis finalement là aujourd’hui. ”

Après cette participation aussi hasardeuse que bénéfique, Océane ne ferme pas la porte à d’autres concours. “Actuellement, je ne pense pas que je me lancerai dans une nouvelle aventure. On n’est toutefois jamais sûr de rien. Je ne suis pas à l’abri d’un autre concours qui me donnerait envie. Je ne ferme donc aucune porte”, explique-t-elle.

Avant de réfléchir à de nouveaux défis, Océane aura déjà une année remplie de responsabilités à assumer suite à son nouveau titre de Miss Soignies Haute Senne. “En étant Miss ou dauphine, nous devons participer à des représentations officielles tels que des événements comme la Pentecôte à Soignies ou encore Août en Eclat. Je suis très fière de pouvoir représenter la Ville de Soignies à travers ces événements et je suis prête à assumer ce rôle d’ambassadrice”, conclut-elle.

Bien que Brainoise, Océane a de fortes attaches avec Soignies, notamment à travers ses nombreuses années scolaires passées au sein d’établissements de l’entité. Elle n’aura donc aucun mal à représenter la Ville tout au long des événements qui en font sa renommée.