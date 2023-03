Extinction de l’éclairage public à Braine-le-Comte : la ville souhaiterait rallumer ses points lumineux le week-end

“En septembre de l’année dernière, nous avions voulu prendre les devants en nous positionnant en faveur de l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5h du matin”, indique Léandre Huart, échevin à Braine-le-Comte (Braine). “Différents contacts avaient été pris avec Ores car, si Braine était la seule commune à opter pour cette extinction, il aurait fallu scinder le circuit avec celui d’Ecaussinnes par exemple. Finalement, l’ensemble des communes wallonnes ont été incitées à mettre en place la mesure. Nous avons donc pris le train en marche. ”

Depuis lors, la Ville de Braine-le-Comte est parvenue à faire de nombreuses économies, de quoi prolonger la mesure ? “Il faut savoir que la facture énergétique en termes d’éclairage public représente plus de la moitié de la facture totale. Uniquement l’éclairage public, c’est 176 291 euros pour l’année 2022. L’extinction de nos 3 877 points lumineux, comme nous la connaissons actuellement, représente donc une économie de 50 %. Ores nous offrira la possibilité de rallumer une partie de ces points lumineux, jugés problématiques. Des devis seront réalisés en fonction de des points lumineux que l’on souhaite rallumer”, poursuit Léandre Huart.

Concrètement, trois propositions sont faites à la Ville de Braine-le-Comte. La première option serait de revenir à un éclairage normal, comme celui connu par les Brainois avant la mesure d’extinction. La seconde permet le prolongement de la coupure de l’éclairage public entre minuit et 5h, comme c’est le cas actuellement. Enfin, la Ville a également la possibilité d’éteindre son éclairage public les jours de semaine mais plus les week-ends et jours fériés.

Actuellement, c’est cette troisième option qui a les faveurs du collège communal. “Tout cela doit encore être déterminé avec la conférence des bourgmestres pour voir si, tous, se positionnent de la même manière. Si la mesure venait à être adoptée, nous ferions des économies d’environ 30 % sur notre facture énergétique”, explique Léandre Huart.

Au niveau de la sécurité, la zone de police de la Haute Senne avait récemment publié ses chiffres de criminalité qui restaient très bons voire meilleurs qu’avant le début de la crise sanitaire. Certains citoyens relèvent tout de même des faits, qu’ils ne manquent pas de signaler auprès de leurs élus locaux. “Quand une personne est témoin de faits la nuit, elle doit porter plainte tout de suite. Cela nous permet d’avoir un rapport objectif. Si nous prenons en compte les seuls faits signalés aux forces de l’ordre, seule une dégradation est survenue en janvier à Braine-le-Comte. Pour les vols dans les véhicules, trois faits ont été signalés mais tous en dehors des heures d’extinction de l’éclairage public. Le constat est le même pour le vol de véhicules. En ce qui concerne les vols dans les commerces, ils sont menés par une bande connue, partout en Belgique, aussi bien en Flandre qu’en Wallonie, et ne devraient donc pas avoir de liens avec l’éclairage public. Pour le mois de février, les faits ont également été majoritairement réalisés en dehors des créneaux d’extinction”, ajoute Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte (Braine).

Du côté d’Ecolo, la mesure préconisée par la Ville semble judicieuse. “Il est important que les Brainois se sentent en sécurité tout en permettant à la Ville de faire des économies. Je trouve donc judicieux d’opter pour une extinction de l’éclairage public les jours de semaine uniquement, ce qui permettrait tout de même de faire de belles économies”, commente Anne-Françoise Petit Jean (Ecolo).

Le conseiller communal, Guy De Smet (Ensemble) propose quant à lui une quatrième option. “Ayant été victime d’un vol dans mon véhicule, je propose une quatrième solution”, rapporte-t-il. “Le sentiment d’insécurité est principalement lié aux déplacements de citoyens dans les rues sombres. Je propose donc qu’on rallume l’éclairage lors des week-ends mais également au moment de la nouvelle lune, où les jours sont les plus sombres. ”

Léandre Huart rapportera la proposition lors de la réunion avec les dirigeants des autres communes. L’ajout de propositions engendrerait cependant des coûts pour les communes. Cette quatrième option pourrait donc ne jamais voir le jour. L’ensemble des conseillers et des Brainois auront davantage de réponses après la réunion prévue avec les autres bourgmestres.