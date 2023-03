Laurent Raspe candidat au poste de chef de corps de la nouvelle zone de police de Binche-Anderlues-Lermes

Architecte de la première fusion entre deux zones de police wallonnes, Laurent Raspe devrait logiquement en prendre la tête une fois la procédure de recrutement sera terminée. Logiquement. Mais rien n’est encore fait car la procédure exige qu’un recrutement soit lancé dans les règles pour trouver un nouveau chef de corps de même qu’un nouveau comptable spécial et un secrétaire de zone. “Personnellement je suis bien entendu candidat au poste de chef de corps”, nous a confirmé Laurent Raspe, actuellement chef de corps ad interim de la nouvelle zone créée. “En attendant que la procédure soit terminée, je vais continuer à gérer toutes les procédures liées à la fusion en plus du budget, des arrêtés royaux, des conseils de police etc... Car même si les conseils de la nouvelle zone vont avoir lieu, tant que sa création n’a pas été officialisée par le Roi, les deux conseils de police des anciennes zones vont également perdurer.”

Renouvelé pour 5 ans à la tête de la zone de Binche-Anderlues il y a peu, il serait surprenant que Laurent Raspe ne prenne pas la tête de la nouvelle zone créée. “Toute personne suffisamment qualifiée et qui correspond au profil demandé peut prétendre au poste. Et si jamais ma candidature n’était pas retenue, je suis certain que je ferais un excellent adjoint ! Plus sérieusement, l’expérience acquise dans cette zone et le fait que nous travaillons déjà en zone intégrée depuis deux ans constituent un atout non négligeable dans ma candidature mais si un candidat avec une plus grande expérience se présente…”

Résultats en mai

Le résultat de l’appel d’offres sera connu dans le courant du mois de mai mais en attendant, il continuera à gérer la zone en bon père de famille, ce même si citoyen estinnois, il réside désormais dans sa propre zone de police ce qui n’est pas forcément l’idéal lorsqu’il faut verbaliser son propre voisin. “Personnellement, cela ne me pose aucun problème, ce d’autant moins que je ne suis plus sur le terrain depuis un moment de par mes fonctions. Dans mon village, tout le monde sait qui je suis et personne ne m’embête quand je suis dans ma commune.”

Contrairement à ce qui s’est passé en Flandre dans certaines zones de police, la fusion s’est déroulée en douceur. “En Flandre, on a imposé aux policiers les fusions du jour au lendemain, ce qui a forcément provoqué des vagues et des départs de la part d’agents. Cela n’a pas été le cas chez nous car nous avons effectué les choses en douceur et nous préparons cette fusion depuis plusieurs années. Certains services ont été délocalisés mais cela n’a a priori pas perturbé les effectifs.”