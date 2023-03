Les communes de la région du Centre vont rallumer l’éclairage public le week-end et les jours fériés

Une décision qui s’accompagnait de la possibilité d’aménager ponctuellement cette coupure, ce qui a été notamment fait lors des fêtes de fin d’année et diverses activités folkloriques de la région. Depuis le 1er novembre, il apparaît que la coupure de l’éclairage public n’a pas entraîné de changements significatifs dans les habitudes des citoyens de la région du Centre, tout en permettant des économies substantielles pour les villes et communes du territoire, soit près de 850 000 € sur 5 mois.

Dans plusieurs zones de police dont celle de La Louvière, on n’a pas enregistré une quelconque hausse de criminalité la nuit.

À l’approche de la fin de la période d’interruption, les élus du Centre ont à nouveau eu l’occasion de rencontrer M. Philippe Floren ce mardi midi. Lors de cette réunion, le directeur ORES de la région de Mons-La Louvière a pu présenter une vue d’ensemble des économies financières et énergétiques engendrées grâce à cette coupure ainsi que les solutions envisagées pour la suite.

À l’issue de cette conférence, il a été décidé de rallumer l’éclairage public les nuits des vendredis et samedis ainsi que des jours fériés. Cette demande a donc été soumise à ORES, qui s’engage à mettre cela en œuvre dans les meilleurs délais techniques. Cette solution permettra donc aux villes et communes de continuer à réaliser des économies d’énergie et financières importantes, tout en tenant compte de l’allongement des jours et des activités des citoyens. Cette décision permettra une économie annuelle de plus de 1,2 million d’euros.