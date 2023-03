Le Groupe Jolimont va créer 105 nouvelles places en crèche d'ici 2026 dans le cadre du Plan Cigogne

”Des subsides à l’infrastructure et à l’encadrement sont ainsi accessibles aux opérateurs de l’accueil de la petite enfance” a communiqué le Groupe Jolimont qui va pleinement profiter de ce plan avec pas moins de 105 places créées d’ici 2026.

Trois projets d’agrandissement et de construction de l’asbl le Bosquet, qui dépend du groupe Jolimont, trois projets ont été retenus parmi les cinq présentés par le Pôle Enfance.

Ainsi, à Maurage, une 4e section sera ouverte au sein de la crèche Le Nid Colas avec 14 places supplémentaires. Deux nouveaux projets de crèche verront aussi le jour. Le premier à Mons, où une nouvelle crèche sera construite avec une capacité d’accueil de 35 places tandis qu’à La Louvière, la crèche se situera sur le site de Longtain, à côté du nouvel hôpital et comportera 56 places.

Pour les projets de Nivelles et Warquignies, un recours a été déposé afin de tenter d’obtenir une réponse positive.

Au total, 105 nouvelles places en crèche verront donc le jour d’ici 2026. “Ce projet est en réponse à une demande de plus en plus importante de places en crèche et permettra également la création d’emplois.”