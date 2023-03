Le sentiment d’insécurité plus important à Haine-Saint-Paul ou Strépy-Bracquegnies que dans les autres villages de l’entité louviéroise

Problème, sur les 1 400 questionnaires envoyés à différents profils de la population dans le cadre de ce moniteur de sécurité, seuls 238 soit 17,4 % sont revenus remplis ce qui en fait un des taux les moins élevés de Wallonie selon la police fédérale. “Évidemment on aurait préféré que plus de monde réponde au questionnaire, ce qui aurait valorisé encore plus cette enquête et permis d’en affiner les résultats”, reconnaît Eddy Maillet, chef de corps de la zone de police de La Louvière, “mais le seuil minimum exigé par le Ministère de l’Intérieur pour que les chiffres soient publiés de 200 répondants a été atteint. On a reçu peu de réponses oui, c’est probablement dû aux problèmes de la société actuelle dans laquelle les gens ont de moins en moins de temps à prendre pour répondre à un tel questionnaire et c’est dommage.”

Dans ce moniteur, on apprend tout de même que les préoccupations des citoyens concernant les problèmes liés à leur quartier n’ont pas forcément évolué depuis la dernière enquête qui avait eu lieu en 2018. “La vitesse non adaptée au trafic (81,64 % des réponses représentant “tout à fait un problème” et “un peu un problème”, NDLR), la conduite agressive dans la circulation (72,93 %), les dépôts clandestins ou déchets dans la rue (62,27 %), le stationnement gênant (59,88 %) ainsi que les nuisances sonores causées par le trafic (52,48 %) figurent loin devant les vols ou dégradations sur la voiture (37,47 %) ou les cambriolages (33,69 %).”

Concernant le sentiment d’insécurité ressenti, il a augmenté de 4 % entre 2018 et 2021 sur le territoire louviérois. Une tendance qui est à la hausse partout en Belgique et plus spécifiquement dans les villes de plus de 50 000 habitants. À La Louvière, en outre, l’insécurité est plus grande chez les femmes (22 %) que chez les hommes (12 %), chez les personnes possédant un diplôme supérieur (22 %) et chez les indépendants (38 %). “Haine-Saint-Paul et Strépy-Bracquegnies sont les villages dans lesquels la population se sent le moins en sécurité mais le drame survenu l’année dernière n’a pas influencé les répondants puisque l’enquête a été menée en 2021.”

Enfin, il apparaît à la suite de cette enquête que 75 % des personnes sondées et ayant eu un contact avec la police ont déclaré avoir été très satisfaites ou satisfaites de ce contact ce qui est au-dessus de la moyenne dans une zone de type 2 comme celle de La Louvière.