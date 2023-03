Pollution de la Sennette à Marche-lez-Ecaussinnes : les entreprises du zoning de Feluy seront contrôlées

En parallèle aux interventions du chef de groupe Ensemble, Sébastien Deschamps, aux conseils communaux d’Ecaussinnes, le député François Desquesnes est donc revenu sur le volet des rejets des eaux usées des entreprises en pointant une anomalie. “Selon le plan d’égouttage (PASH), 97 hectares du zoning de Feluy sont situés en zone d’épuration collective alors qu’il n’y a pas de station d’épuration prévue”, confie-t-il. “Par contre, les égouts semblent bien existants et se déversent dans la Sennette… ”

Dans sa réponse, la ministre Tellier (Ecolo) a admis que “plusieurs entreprises se situent en zone d’épuration collective et déversent leurs eaux usées dans un réseau d’égouttage qui ne sera pas connecté à la station d’épuration collective. ” La ministre a donc confirmé l’analyse du député sonégien et s’est donc engagée à modifier le plan pour le corriger et mettre le zoning en épuration individuelle, chaque entreprise devant assumer sa propre épuration.

Elle reconnaît également que “plusieurs entreprises privées rejettent leurs eaux usées industrielles directement dans la Sennette et sont à l’origine d’une partie de la pollution du cours d’eau. ” La Ministre s’est engagée à faire procéder prochainement à des contrôles des entreprises du zoning identifiées comme à risque. La Ministre a indiqué qu’un premier PV d’infraction a été dressé et transmis au tribunal.

“Cette réponse prouve qu’il y avait effectivement un problème causé par des usines rejetant des eaux industrielles directement sans traitement dans la Sennette. ” Le député sonégien demande que ces contrôles soient effectués dans un délai raisonnable et réinterpellera la Ministre de l’Environnement dans trois mois afin de vérifier que les engagements annoncés par la Région seront respectés.