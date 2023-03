The Prodigy en clôture du Ronquières Festival 2023

“Alors les festivaliers pensaient peut-être que le programme 2023 était bouclé, nous leur avions encore gardé une énorme surprise ! ”, annoncent les organisateurs. “The Prodigy clôturera le festival le dimanche. Le Plan Incliné s’apprête déjà à trembler au son des basses des classiques comme Out of Space, No Good (Start The Dance), Voodoo People, Smack My Bitch Up, Breathe ou encore Firestarter. ”

Le groupe, toujours emmené par Liam Howlett et Maxim Reality, est en effet depuis ses débuts une des plus impressionnantes machines live de l’histoire de la musique électronique et le pionner du mélange des genres rave, break beat, hip-hop, électro et rock.

L’affiche est désormais presque complète à en croire les organisateurs. Pour l’instant, la programmation est composée d’Indochine, Louise Attaque, The Subways, Kid Noize, Ade et Julien Granel en journée d’ouverture du festival. Le samedi, ce sont Placebo, Juliette Armanet, Jain, Disiz, Ofenbach, Feder, Pierre De Maere, Whispering Sons et Kaky qui sont à l’affiche. Enfin, le dimanche, les festivaliers vivront au rythme des musiques de The Prodigy, Franz Ferdinand, Shaka Ponk, Benjamin Biolay, The Haunted Youth et Juicy Big Band.