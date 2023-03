Des Louviérois d’origine turque et syrienne ont pu parler avec la Reine : “c’est un peu une récompense par rapport au travail fourni depuis le drame”

Après la visite dans les carrières de pierre bleue, après un bain de foule qui laissera des étoiles dans les yeux de nombreux enfants, le Roi et la Reine ont ensuite rencontré une vingtaine de citoyens louviérois triés sur le volet pour échanger quelques instants avec eux sur diverses thématiques. Parmi eux, des représentants de la communauté turque et syrienne qui ont œuvré dur dès les premiers instants qui ont suivi le drame qui a touché il y a quelques semaines le sud-ouest de la Turquie et le nord de la Syrie. “Dès qu’on a été mis au courant de ce qui s’était passé en Turquie, on a tout mis en œuvre pour rameuter du monde et récolter un maximum de vivres et autres choses dont ils avaient besoin là-bas”, nous explique Erdal Cakir, représentant de l’association ACATTRC qui a par ailleurs perdu un membre de sa famille dans le drame. “Pouvoir expliquer ce que nous avons vécu à la Reine, c’est assez enrichissant finalement même si cela s’est passé très rapidement. Elle s’est montrée très intéressée et sensible et la rencontrer, c’est aussi un peu notre récompense pour tout le travail fourni en très peu de temps.”