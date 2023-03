Plus de 1800 élèves louviérois vont bénéficier d’une sensibilisation à l’environnement

Durant le premier semestre de cette année 2023, la Ville de La Louvière propose, en collaboration avec l’asbl Environnement et Découvertes, 75 animations sur cette thématique pour les écoliers de la 3e maternelle à la 6e primaire. Sous forme de contes, d’expériences ou de jeux, les enfants pourront découvrir le concept d’énergie dans leur quotidien. Ils pourront, avec ces animations, comprendre l’impact de leur consommation d’énergie sur notre environnement et envisager les solutions à mettre en œuvre pour l’économiser dans leur vie de tous les jours. “Ces animations ont pour but de faire comprendre aux enfants ce qu’est l’énergie mais aussi à faire la différence entre énergie et électricité”, nous explique Nancy Castillo (ECOLO), échevine de l’Environnement à La Louvière. “Pour les plus petits, ce sera sur forme de petits jeux tandis que les plus grands réaliseront de véritables expériences scientifiques. Même si on sait que les institutrices tapent déjà sur le clou du climat et de l’environnement, il est très important de remettre régulièrement des couches et de rappeler aux enfants les gestes à effectuer pour la planète. Des gestes qu’ensuite, une fois à la maison, ces “enfants du climat” répéteront à leurs parents et influenceront peut-être leur comportement.”