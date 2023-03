Binche : le groupe Wanty cherche à se renforcer et va engager 100 personnes : "nous voulons guider les jeunes dans leur carrière"

Le premier consiste à lancer l’opération “WeWantyou” à l’aide de la tête de gondole Martin Charlier. “On l’a choisi car il représente bien les valeurs de l’entreprise”, explique Nicolas Bughin, porte-parole de Wanty. “Comme nous, il est parti de rien pour devenir une pointure dans son domaine. Nous cherchons continuellement à renforcer nos effectifs mais éprouvons des difficultés à recruter. Actuellement, 50 postes sont ouverts dans des domaines parfois assez éloignés de la construction comme l’informatique par exemple.”

Formation en alternance

Le second axe est plus original et consiste à un partenariat formatif avec le Forem et l’Ifapme. “Ces deux partenaires nous aident à former des demandeurs d’emploi dans des fonctions qui sont parfois très spécifiques mais méconnus et qui ne sont pas enseignés à l’école comme celui de planteur de poteau électrique, fontainier (tous les métiers qui concernent l’eau) ou encore celui d’oxycoupeur qui consiste à découper des métaux lors de travaux de déconstruction sur des sites industriels. Il s’agit d’une forme de formation en alternance avec un contrat de travail à la clé pour ceux qui ont réussi la formation. En 2022, 34 % du personnel engagé venait par ce biais. Ce genre d’opération, c’est du win-win. Ces personnes sont demandeuses d’emploi et nous avons besoin de main d’œuvre.”

Enfin, le dernier axe consiste à aller chercher les futurs employés de Wanty directement dans les écoles. “On leur présente tout ce qui est possible de faire chez nous. Souvent, les gens n’ont que les routes en tête lorsqu’ils pensent à nous car, bien entendu, nous sommes présents sur de nombreux chantiers routiers de la région. Mais notre activité ne s’arrête pas à ça. Loin de là. L’idée est donc d’aller à la rencontre des étudiants, leur proposer des stages et, souvent, de les accompagner dans leur carrière en leur offrant leur chance.”

