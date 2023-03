Le dossier du Plan Incliné de Ronquières en bonne voie : “l’idée est d’ouvrir la cafétéria le plus vite possible”

“Le 30 octobre 2021, la Province annonçait la fermeture du site du plan incliné de Ronquières à toute activité touristique et le groupe Ensemble interrogeait le collège sur ses conséquences pour la ville et le village de Ronquières lors du conseil du 13 décembre 2021. Le bourgmestre s’est voulu rassurant en affirmant que des discussions étaient déjà en cours et que des décisions rapides seraient prises pour éviter une trop longue période d’interruption du tourisme sur le site… ”, indique Yves Guévar avant de poursuivre.

“Lors du conseil communal du 26 septembre 2022, sans nouvelle concernant le dossier, la conseillère Ensemble, Christiane Ophals demandait un état des lieux. Il lui fut répondu qu’un travail de fond était en cours et que c’était dans les mains de la région wallonne qui devait lancer un appel à projet. Le SPW était apparemment disposé à faire une priorité du site de Ronquières avec un premier pas concrétisé par un appel à projets pour une aire de motor-homes. La commune serait impliquée et qu’une personne serait engagée en janvier 2023 pour, entre autres, travailler sur ce dossier. Aujourd’hui, près d’un an et demi après l’annonce de l’abandon du site par la Province, où en est-on ? ”, s’interroge-t-il.

Un dossier aussi important pour la majorité que pour l’opposition qui espèrent tous qu’une solution sera rapidement trouvée. “L’asbl provinciale des Voies d’Eau du Hainaut a bien terminé ses travaux de démontage du parcours spectacle sur la batellerie en décembre dernier. Les grandes salles du Plan Incliné sont donc désormais totalement vides. Avant même que la Province ne cesse ses activités, la Ville avait déjà pris des contacts avec les inspecteurs et directeurs du SPW pour rappeler à quel point le site nous est cher”, répond Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte (Braine).

En ce sens, la majorité brainoise avait proposé un calendrier d’actions communales qui priorisait le projet de motor-homes. Ce dernier n’a malheureusement pas été retenu pour l’obtention des subsides. Malgré cela, le dossier a pu être relancé via une autre demande de subside qui prendra en charge 60 % du montant total des travaux.

“Nous travaillons également sur tout le reste. Nous avons eu des rencontres avec les inspecteurs et directeurs du SPW pour avancer sur le dossier en général. La prochaine aura lieu le 13 mars. L’idée est de travailler par phase. Nous allons travailler sur une convention, qui met un peu de temps à être créée. Une fois que cela sera fait, elle sera soumise au collège. L’idée est d’ouvrir la cafétéria le plus vite possible dans le but d’établir une collaboration public-privé. Des réunions avec des investisseurs potentiels ont également eu lieu. Un agent a également été recruté pour traiter du dossier Plan Incliné. Que tout le monde se rassure donc, le dossier est entre de bonnes mains et devrait pouvoir avancer rapidement”, conclut Maxime Daye.