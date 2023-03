Thierry Luthers, Benny B. et Boris à l’affiche du Festi-Rouveroy qui fera son retour cette année après quatre ans d’absence

On ne présente plus évidemment Thierry Luthers, ancien journaliste et animateur de la RTBF qui s’est fait un nom aussi sur scène en reprenant les tubes de son idole Johnny Halliday. “C’est une personne qui m’a semblé aussi sympathique que l’image qu’il donne à l’écran”, nous explique Michel Schollaert, organisateur de l’événement et représentant de l’association de quartier “Les Amis de Saint-Rémy”. “Il sera sur scène en tête d’affiche avec pas moins de huit musiciens.”

Avant lui, deux véritables stars des années 90 se produiront sur la scène du festival qui avait vu avant eux, entre autres, Stella, le Grand Jojo et Gilbert Montagné mettre une ambiance de feu dans le chapiteau soit le très sympathique Benny B. qui a marqué toute une génération à l’époque où le rap français en était à ses balbutiements ainsi que Boris et son tube “Soirée Disco” qui ont fait le bonheur des discothèques dans les années 90. “C’est vrai qu’on a souvent exploré les années 80 avec nos programmations précédentes et on voulait un peu changer la donne. Avec cette affiche, on se montre plus éclectique que jamais de manière à toucher un public plus large.”

Si vous voulez avoir l’opportunité de voir ces trois vedettes en concert, rendez-vous le 13 mai prochain, le tout pour un tarif tout à fait raisonnable de 20 euros en prévente.

Plus d’infos sur la page Facebook des Amis de Saint-Rémy.