Retour ce dimanche du carnaval de Strépy-Bracquegnies : des feux de Bengale ont été allumés en hommage aux victimes, "On avait les larmes aux yeux..."

Ce dimanche, au petit matin, les gens étaient présents en masse pour le traditionnel ramassage de la société des Boute-en-train. Pour ne pas oublier le drame qui avait ému une grande partie de la population, six feux de Bengale ont été allumés en hommage aux victimes là où elles ont perdu la vie, rue des Canadiens, avec pour fond sonore “Le Mitant des camps”, un air de Gilles.

”C’était très très dur, émotionnellement parlant. On avait les larmes aux yeux forcément. C’est la première fois qu’on repasse par là. Donc, de l’émotion, il y en avait un paquet !”, explique Antonio Gava auprès de nos confrères de RTL, qui faisait partie des blessés.

À 11h00, le rondeau chassera l’hiver sur le plateau de la gare, puis le cortège carnavalesque s’élancera de la rue Ergot dès 16h00. Les festivités braveront la course du soleil et le ciel s’illuminera de feux d’artifice à 21h30. Le folklore continuera lundi avec un cortège nocturne et mardi avec le brûlage des bosses.