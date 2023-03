Après 3 ans d’absence, le salon de créateurs Soignies Design sera de retour pour mettre en valeur le travail de 18 artisans

Alors que les salons de créateurs voyaient le jour un peu partout en Belgique, Virginie Dieu, créatrice de vêtements, a voulu importer le concept à Soignies. Désormais véritable vitrine pour les artisans de la région et des quatre coins de la Wallonie, Soignies Design est donc né de la bonne collaboration avec la créatrice et les équipes de la Ville de Soignies, emmenées par la bourgmestre, Fabienne Winckel.

“Cet événement me tient particulièrement à cœur”, confie Virginie Dieu, organisatrice de Soignies Design. “J’ai commencé en créant de nombreux vêtements dans ma boutique. À l’époque, les marchés de créateurs se développaient un peu partout en Belgique mais pas vraiment dans la région du Centre. J’ai donc voulu apporter le concept à Soignies, dans un lieu emblématique de la ville : le Pôle de la Pierre. Pour cette édition, 19 créateurs étaient normalement au programme. Ils seront finalement 18 à cause d’une absence de dernière minute pour cause de maladie. Tous ont été sélectionnés par un jury qui s’est basé sur de nombreux critères. ”

La sélection fera donc la part belle aux créateurs de la région mais pas uniquement. Ils viendront des quatre coins de la Wallonie, exposer leurs œuvres. Parmi les créateurs présents, certains ont déjà pu se créer une certaine renommée, d’autres moins. Le plus connu d’entre eux ne sera autre que Thierry Bataille, artisan ayant déjà participé à des salons organisés à Milan, Vérone ou encore au Japon.

“Je vais exposer divers objets comme des porte-bouteilles, des portemanteaux, des lustres, un grand arbre et bien d’autres choses. Soignies Design est un salon particulièrement intéressant puisqu’il permet aux créateurs et designer de la région de se faire connaître. Je trouve important de les soutenir et de soutenir les organisateurs pour que ce genre d’événements puissent continuer d’avoir lieu”, explique-t-il. “La crise sanitaire a eu pas mal d’impacts pour les créateurs. Il est donc d’autant plus important de relancer ce type de projet. Pour ma part, j’ai dû longtemps batailler avec moi-même pour ne pas abandonner et poursuivre dans le métier. Les réseaux sociaux m’ont beaucoup aidé pour cela. ”

Thierry Bataille sera au rendez-vous ce week-end pour la troisième édition de Soignies Design. ©D.R.

D’autres artisans ne demandent qu’à être connus et profiteront de la belle vitrine offerte par Soignies Design pour accroître leur réputation. C’est le cas d’Olivier Coddens, Montois d’origine, désormais implanté à Beloeil, qui exposera son Urivabo pour l’occasion. “Je suis un créateur dans l’âme. Je dessine des chaises, des lampes et plein d’autres choses que je crée par la suite. Ma formation en dessinateur d’architecture m’aide beaucoup pour cela”, indique-t-il avant de poursuivre.

“J’ai créé l’UriVabo il y a plusieurs années. Les premières ventes ont eu lieu en 2017. Après cela, j’ai continué à travailler pour apporter une version améliorée de la première. Le concept de mon UriVabo est assez simple. Je suis parti du constat que les sanitaires n’offrent parfois que très peu de place pour installer des lavabos et des urinoirs. J’ai donc décidé de réunir les deux en un. L’eau utilisée par le lavabo permet de nettoyer l’urinoir. Cette technique permet de faire des économies de 85 % d’eau tout en incitant les hommes à se laver davantage les mains. Pour moi, le design doit avoir une utilité. C’est le cas pour mon UriVabo qui est également personnalisable à souhait. ”

Olivier Coddens sera au rendez-vous ce week-end pour la troisième édition de Soignies Design. ©F.D.

Tous ces artisans peuvent se réunir grâce à leur sélection par le jury composé de sept créateurs. Philippe Blariaux fait partie de l’aventure Soignies Design depuis le début. Il nous révèle donc les secrets qui se cachent derrière les sélections. “Tout commence par des débats entre membres du jury. Notre volonté est de privilégier des œuvres de qualité, qui existent peu sur le marché. Pour pouvoir choisir au mieux, nous avons la chance de composer avec des spécialistes des différents secteurs de l’artisanat. Cela nous permet de faire une sélection la plus qualitative possible. Les sélectionnés peuvent ensuite profiter de la belle vitrine offerte par Soignies Design pour se faire connaître. ”

Dans le milieu, certains ne sont en effet pas maîtres de la communication et peuvent donc profiter de salons de créateurs pour développer leur notoriété. Après trois ans d’absence, la bourgmestre, Fabienne Winckel (PS), est heureuse de voir tous ces artistes à nouveau réunis. “En 2020, nous avions annoncé l’événement avant de devoir l’annuler, ce qui est d’autant plus frustrant. Je suis donc très heureuse que cette troisième édition de Soignies Design puisse enfin voir le jour. Cela me tient à cœur de mettre à l’honneur des artisans qui font la fierté de la région dans un lieu emblématique de Soignies. Un très gros travail est fourni par les services de la Ville et Virginie pour que tout puisse être mis en place. Je tiens donc à les remercier tout particulièrement”, conclut-elle.

En plus d’artisans locaux, les visiteurs pourront profiter de produits du terroir de la région, dans une ambiance assurée également par un DJ Sonégien. Bref tout est réuni pour que l’événement attire autant voire plus de monde qu’avant la crise sanitaire. Le rendez-vous est donc fixé au Pôle de la Pierre, les 18 et 19 mars prochains.