Les élèves de trois écoles provinciales de la région du Centre, aux petits soins des résidents du Mariemont Village

Une belle vitrine et une expérience de choix pour les élèves des sections soins à la personne, esthétique sociale, aide familiale, infirmier, assistant social, aide-soignant, services sociaux, aspirant en nursing et coiffure de l’IPNC La Louvière et Manage, l’IPCD Binche, l’IPES Léon Hurez La Louvière. Il y aura aussi un atelier de la Ligue belge de la sclérose en plaques, et la réparation de lunettes des résidents par l’opticienne de Morlanwelz. Dans la région du Centre, Mariemont Village est un fabuleux terrain d’apprentissage pour les élèves ces sections.

”Nos formations doivent être en adéquation avec les besoins du terrain”, explique Ingrid Laffineur, la directrice de l’IPES Léon Hurez dont les sections esthétique et coiffure participeront à la Semaine du partenariat. ” Nous envoyons nos élèves en stage dans plusieurs établissements de la région, l’hôpital CHU Tivoli, Mariemont Village à Morlanwelz, le Home les Buissonnets à Strépy-Bracquegnies, la Résidence Le Château Arc-en-Ciel à La Louvière, etc. Nous participons à “Ensemble avec les personnes extraordinaires” à Marcinelle, l’un des plus importants événements de sensibilisation au handicap en Wallonie. Nous nous rendons aussi à des événements extérieurs qui nous permettent de progresser. Ainsi, nos élèves 6ème et 7ème coiffeur/coiffeuse Manager suivent des formations avec l’Académie L’Oréal. Les élèves de 7ème complément en officine hospitalière se sont rendus au Belgian Oncology Pharmacy Practicer (bopp). Ils ont vu la présentation des nouvelles technologies qui demanderont de nouvelles approches et du personnel pointu”, détaille-t-elle.

Melina Dicensi, l’infirmière en chef et responsable de la fonction pédagogique à Mariemont Village, encadre et forme avec ses collègues les futurs professionnels du secteur. ” Je me rends régulièrement dans les différents établissements scolaires en tant qu’experte de terrain. Je donne des modules de formations et participe aux jurys. Je coordonne les activités avec les différents secteurs qui collaborent avec nous.”, explique-t-elle.

”Notre semaine du partenariat est destinée à mettre à l’honneur les écoles qui participent aux activités avec leurs étudiants et leurs professeurs bien motivés. Nous sommes en action depuis décembre et avons réussi à définir un joli programme. Tous nos partenaires seront présents, par exemple, nous aurons des ateliers présentés par la ligue de sclérose en plaques (nous avons un service dédié à cette pathologie) et la présence de l’opticienne de Morlanwelz pour les réparations gratuites des lunettes des résidents”, ajoute Melina Dicensi.

Mariemont Village est un important établissement spécialisé dans les services de santé à Morlanwelz, qui emploie 220 professionnels qui se relaient en permanence pour offrir une qualité hôtelière en termes d’accueil et un service pluridisciplinaire en matière de santé, avec un centre de convalescence, un dispensaire, un lieu de revalidation mais aussi une maison de repos et de soins, une résidence services, un centre de santé pour les personnes atteintes de la sclérose en plaques, un lieu d’accueil et de soins de jour.

L’ensemble du personnel réunit des compétences, tant dans le domaine de l’organisation et de l’animation du quotidien, que dans celui des soins infirmiers et paramédicaux. Autant de personnes sont indispensables pour prendre le temps de réserver aux résidents un accueil prévenant et attentif, de jour comme de nuit.