Un couac dans la sécurité des soumonces à Ressaix ? “Il y avait beaucoup trop de véhicules dans le périmètre de sécurité”

Ce samedi, c’était jour de fête à Ressaix à l’occasion des soumonces en musique, dernière répétition avant le Carnaval qui aura lieu les 26, 27 et 28 mars prochains. Pourtant, Céline Wanty n’a pas pu profiter à fond des festivités. Celle qui est secrétaire de la société des “Arsouilles” a ainsi remarqué des manquements dans la sécurité de l’événement. “On nous avait annoncé que le périmètre de sécurité serait cadenassé non seulement lors du Carnaval mais aussi pendant les soumonces. Or, ce samedi, nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises nez à nez avec des véhicules et ce alors qu’on pensait se trouver dans ce fameux périmètre”, s’indigne-t-elle. “Dans le contexte actuel, avec le drame de Strépy en filigrane, je comprends qu’on nous demande de faire des efforts concernant la sécurité de nos groupes, notamment en faisant appel à des voitures-balais lorsque nous ne nous trouvons pas dans le périmètre. Mais alors, il faut que la Ville fasse aussi sa part du marché et respecte ses engagements. Car je suis réellement inquiète par rapport au Carnaval. Ce samedi, il n’y a pas eu d’accident mais qui sait si un fou avait décidé de forcer un passage lorsque nous nous trouvions sur la chaussée ? Dans la soirée, j’ai dû interpeller des policiers qui circulaient à pied pour leur demander de faire quelque chose ce qui, a priori, a été fait. Mais est-ce vraiment mon rôle ?”