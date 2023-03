Commander en ligne votre pain, c’est possible à la boulangerie du Tordoir à Manage et ça cartonne !

Durant le premier confinement, se rendre à la boulangerie constituait une véritable expédition pour pas mal de personnes. La boulangerie du Tordoir située à Manage lance alors un système de commande en ligne pour faciliter le travail des vendeuses. Trois ans plus tard, la boulangerie vient de se doter d’un nouveau site d’hébergement et les commandes continuent d’affluer. “À tel point qu’il faudrait bien une personne à temps plein pour gérer ce système de commande”, nous explique Julie, gérante de la boulangerie du Tordoir. “Ce système nous permet de gagner du temps et de gaspiller moins de produits. Car, étant donné que les gens payent leurs commandes en ligne, ils viennent d’office la chercher. Je ne sais plus combien de fois on a conservé, et bien souvent dû détruire, des marchandises que les clients qui les avaient commandées sans jamais venir les chercher… Au moins avec ce système, les risques sont moindres. Cela permet aussi de diminuer le risque d’erreur lorsqu’une vendeuse prend une commande par téléphone notamment et de mieux gérer nos stocks.”