Le Laetare de Chapelle-lez-Herlaimont prêt à accueillir les foules : “notre notoriété s’est acquise au fil des années”

Chapelle-lez-Herlaimont a su s’imposer dans la région du Centre pour devenir l’un des trois plus gros carnavals de la région. Une notoriété qui s’est forgée au fil des années. “Dans l’ordre d’importance, le carnaval de Chapelle-lez-Herlaimont vient se ranger juste après ceux de Binche et La Louvière”, confie Luigi Chianta, échevin du Folklore à Chapelle-lez-Herlaimont (PS). “L’engouement et les spécificités de notre carnaval accompagnent les citoyens tout au long des trois jours de l’événement. Tout ne se fait cependant pas du jour au lendemain. Notre notoriété s’est vraiment acquise au fil des années pour désormais pleinement inscrire notre carnaval au calendrier des festivités du Centre. ”

Les soumonces générales ont déjà donné le ton au carnaval qui profitera grandement aux commerçants de l’entité. “Le cortège sera composé de dix sociétés, essentiellement constituées de Chapellois. Nous aurons ainsi un minimum de 1 000 personnes qui déambuleront en permanence dans les rues de l’entité”, poursuit Luigi Chianta. “Nous avons déjà ouvert le bal des festivités par une soumonce générale qui a su séduire les commerçants. Nous avons reçu de nombreux retours positifs de leur part, de bon augure pour la suite. Nous mêlons ainsi l’utile à l’agréable en profitant des festivités tout en faisant vivre les commerçants locaux, qui avaient pas mal souffert lors de la crise sanitaire. ”

La commune ne réalise pas vraiment d’estimation d’affluence lors de son carnaval. Elle espère tout de même tourner autour des 5 à 6 000 personnes chaque jour. “Pour pouvoir assurer au mieux la sécurité de tous, nous ne pouvons pas nous permettre d’accueillir plus de 5-6 000 personnes chaque jour. Pour éviter des événements dramatiques, des blocs en béton seront placés de manière à bloquer l’accès à la Grand-Place. Cela engendre quelques problèmes de circulation, nécessaires pour que tout se passe au mieux. Les dernières réunions de sécurité auront lieu cette semaine afin de s’assurer que toutes les équipes soient prêtes”, conclut Luigi Chianta.

Le Laetare de Chapelle commencera donc ce dimanche 19 mars par la remise des médailles à l’Hôtel de Ville dès 9h. Rondeaux et cortège seront ensuite au programme de la journée. Le lendemain, les sociétés seront de sortie dès 14h. Le cortège aux Lumières suivra à 19h avant le feu d’artifice prévu à 22h. Le mardi sera quant à lui marqué par la sortie des sociétés, le rondeau et le brûlage des Bosses.