Seneffe : Michaël Carpin (PS) confirmé comme tête de liste pour les élections 2024

”En ce qui me concerne, c’est avec plaisir que j’ai appris ce résultat et aussi avec détermination que j’entame la campagne électorale d’octobre 2024”, a signifié Michaël Carpin qui était déjà tête de liste en 2018. “Nous nous préparons, dans les prochaines semaines, à partir à la rencontre des citoyens un peu partout dans les quartiers, pour les écouter nous parler de leur quotidien et préparer avec eux notre programme électoral. Il s’agit d’un processus long, collaboratif, interactif, mais nous voulons coller au plus près de la réalité des hommes et des femmes qui habitent nos villages.”

Le PS seneffois était passé de près de 30 % des voies et 7 sièges en 2012 à seulement 21 % et 4 sièges en 2018. Trois sièges perdus au profit notamment du groupe émergent ECOLO. Cerise sur le gâteau, la démission récente du groupe PS du conseiller Silverio Coccoda avait encore plus fragilisé son groupe. Michaël Carpin a donc du pain sur la planche pour redorer le groupe PS seneffois. “L’objectif avoué de notre parti est d’ouvrir au plus grand les possibilités de coalitions au collège seneffois. Avoir une formation politique qui a une majorité absolue comme c’est le cas aujourd’hui, n’est pas bon pour le débat démocratique et cela ne permet pas le contrôle dont les citoyens ont besoin. Tous les scandales, détournements et abus, que nous avons subis ces derniers temps au sein de nos services communaux en sont la preuve.”

Michaël Carpin veut aussi remettre l’humain au sein des priorités communales en favorisant une meilleure communication. “Les alentours de la maison communale, comme d’autres quartiers, sont dans un état scandaleux, nous ne pouvons pas présenter à nos visiteurs, et ils sont nombreux, un centre-ville qui ressemble à un quartier abandonné. Quand nous voyons l’argent qui est dépensé pour la passerelle d’Arquennes, par exemple, dont personne ne sait si nous pourrons un jour l’emprunter, je me dis que la saine gestion de l’argent de nos citoyens n’était que promesse électorale !”