Sa voix change pendant le confinement, ce Louviérois devient… rappeur et cartonne sur les réseaux

Trois ans plus tard, il cumule les vues sur les réseaux sociaux, 400 000 rien que sur YouTube, avec des clips dont les paroles ne sont pas à mettre devant toutes les oreilles. “C’est un peu le principe du drill, ce qui est ma spécialité. J’ai sorti quelques clips mais ce que j’aime particulièrement, c’est la scène. J’avoue que j’étais un peu stressé la première fois mais une fois dedans, je me suis mis en mode action et je me suis lâché. En tout cas, c’est ce que mes amis ont ressenti.”

Pas que ses amis d’ailleurs puisqu’un producteur français l’a contacté récemment. “D’ici quelques semaines, va sortir mon premier EP. Mais la stratégie doit encore être définie avec mon manager entre sortie en France et en Belgique. Mon rêve, ce serait de pouvoir vivre de ma musique et de faire aussi bien voire mieux que les drillers américains. Je sais que c’est un chemin long et difficile mais je suis motivé.”

En attendant, Cédric aimerait partager son expérience avec les jeunes. “Je me vois bien comme animateur pour des jeunes. Leur montrer qu’il est possible de faire ce que l’on aime et de ne pas désespérer.”