15 ans de prison pour un violeur récidiviste dans un centre équestre de La Louvière

Trois victimes, qui fréquentaient le centre équestre, se sont constituées parties civiles. Des dommages provisionnels, d’un euro et de 10.000 euros, ont été prononcés par le tribunal.

Le tribunal a retenu des préventions de viol, d’atteintes à l’intégrité sexuelle d’autrui, et a prononcé plusieurs acquittements. Le prévenu était en état de récidive générale. Il a été condamné en 2007 pour le viol d’un mineur.

Les faits ont eu lieu dans un centre équestre de La Louvière, fréquenté par les victimes et le prévenu. Plusieurs scènes de viol ont été filmées et photographiées. Le prévenu usait de chantage avec ses victimes et, parfois, de la force physique pour arriver à ses fins.

Le tribunal, composé de trois magistrats, a prononcé des peines plus lourdes que celles requises par le ministère public.