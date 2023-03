Braine-le-Comte : les citoyens mobilisés pour la conservation de leurs sentiers de promenade

“La suppression d’un sentier à Petit Roeulx fait polémique. Alors qu’il devait être supprimé suite à un projet urbanistique, nous avons voulu faire passer le message que tout sentier inscrit à l’atlas se doit d’être maintenu (ou détourné pour tenir compte du démembrement agricole) en attendant un projet global de maillage vert/bleu pour valoriser les modes doux dans nos très belles campagnes. Cela peut aussi favoriser le plantage de haies pour délimiter les zones”, nous confie-t-on.

L’objectif de ces citoyens est également de conserver ces sentiers qui retracent l’histoire de Braine-le-Comte. “Ce sentier, repris à l’atlas des voiries vicinales de 1841 constitue un élément majeur du patrimoine naturel public et devrait être mis en valeur et non être considéré comme un acquis privé car dans les faits il n’est plus rendu visible ni utilisable. C’est trop facile de s’approprier du terrain parce qu’on n’a pas respecté les lois”.

Plusieurs propositions de réhabilitation ont été soumises avant la clôture de l’enquête publique afin de tenter de conserver ces sentiers. “Plutôt que de supprimer le sentier et le “privatiser”, je pense qu’il est préférable de le réhabiliter dans son entièreté, quitte à le modifier pour l’adapter aux changements historiques (remembrements, arrivée du chemin de fer, …), à la situation actuelle et même future (lotissement champ du moulin) ”, nous indique-t-on.