Nouveau séisme social dans la région du Centre : Avery Dennison à Soignies licencie 245 travailleurs

La direction souhaite transformer le site de Soignies en un site Graphique avec des produits de flocage et de décoration à haute valeur ajoutée. Elle compte automatiser et moderniser l’outil afin de le rendre performant. Les autres produits fabriqués à Soignies comme le Tapes (mousse, double-face) et le Label (étiquettes) seront transférés sur d’autres sites du groupe.

La mise en application de cette réorganisation se fera en 4 phases jusqu’à la fin 2024. La CSCBIE s’indigne de cette annonce. Après les crises sanitaires et énergétiques, près de 250 familles vont à nouveau être confrontées à des difficultés financières. “La CSCBIE mettra tout en œuvre afin de limiter l’impact de cette réorganisation sur le nombre de licenciement. Nous exigerons un volet social qui permette à chaque travailleur licencié de pouvoir maintenir un niveau de vie acceptable et les accompagnera à travers les cellules de reconversion afin qu’ils puissent retrouver un nouvel emploi”, indique la CSCBIE.

La CSCBIE veillera également à ce que les travailleurs qui resteront puissent maintenir des conditions de travail et de salaire convenables.

Pour rappel, les produits d'Avery Dennison Graphics Solutions fabriqués à Soignies sont utilisés dans des applications adhésif pour les véhicules, telles que l'habillage de véhicules et la publicité de camions, ainsi que dans les éléments graphiques pour l'architecture et la vente au détail. Dans le cadre de cette proposition, la production basée à Soignies, tels que les étiquettes adhésives et les rubans adhésifs industriels, serait déplacée vers d'autres usines européennes.

Le redimensionnement proposé des opérations de Soignies aurait lieu progressivement et devrait être achevé d'ici la fin de 2024 si l'intention devait se confirmer, suivi par des investissements dans l'automatisation et l'amélioration de l'efficacité énergétique au sein de l'usine de Soignies. En conséquence, environ 245 postes seraient supprimés à Soignies.

Le Conseil d'Entreprise a été informé et la consultation a démarré. Les travailleurs des sites ont également été informés. L’intention reflète la réalité du marché mondial et des conditions économiques, qui ont accéléré la nécessité d’optimiser davantage encore la structure de fabrication de l’entreprise et de conduire une modernisation et des gains d’efficacité supplémentaires.

Suite à des investissements stratégiques antérieurs pour la croissance dans les sites de Champ-sur-Drac, Rodange et Turnhout, Avery Dennison dispose désormais de suffisamment d'actifs et de capacités de production pour optimiser ses activités de production en Europe. « Les Graphics Solutions représentent une activité stratégique pour Avery Dennison », a déclaré Li Wen, General Manager Graphics Solutions – EMENA. « Nous nous engageons à continue d’investir dans des innovations et des produits à forte valeur ajoutée qui stimuleront une croissance commerciale durable pour nos clients dans des catégories en plein essor, comme le car wrapping et les décorations haut de gamme pour véhicules. Ces ajustements Classification: Avery Dennison - Public p1 sont nécessaires pour assurer notre compétitivité à long terme et nous permettre de continuer à offrir un excellent portefeuille à nos clients. »

« Nous regrettons que la réduction de capacité proposée à Soignies résulterait en des pertes d’emplois. Nous fournirons des conseils et un soutien aux travailleurs potentiellement concernés tout au long du processus », a déclaré Tim Presto, vice-président SC&OPS – EMENA. « Nous sommes en discussion avec le comité d’entreprise et nous espérons être en mesure d’informer nos travailleurs dès que possible sur la façon dont nous pourrions les accompagner au mieux. »