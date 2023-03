Projet de parcours de golf sur le terril Sainte-Catherine de Chapelle : la blague des Gilles à Hauts Chapeaux qui passe mal…

Habituée à imaginer des blagues à l’approche du carnaval, la société de Gilles des Hauts Chapeaux est sans doute allée trop loin cette année. “Comme à leur habitude, la société de Gilles des Hauts Chapeaux a réalisé une blague bidon à l’approche du carnaval. Ici, je suis particulièrement énervé parce qu’ils ont repris le cachet officiel de la commune pour faire tout cela. C’est scandaleux, le service Urbanisme est submergé d’appels”, confie Karl De Vos.

Le maïeur est bien décidé à ne pas fermer les yeux sur cette mauvaise blague. “J’attends de voir le président de la société de Gilles pour remettre les points sur les i. Il ne se rend pas compte de ce qu’il fait”, poursuit Karl De Vos.

Les citoyens tombant nez à nez avec un avis d’enquête publique comprenant la construction d’un parcours de golf, d’un country club et de résidences de loisirs sont donc invités à ne pas en tenir compte puisqu’elle est totalement fausse. Inutile également d’appeler le service Urbanisme pour en savoir plus ou tout simplement s’assurer que tout est faux puisque ce dernier est submergé d’appels et se serait bien passé de cette mauvaise blague, dont on risque de reparler par la suite.

“Je veux bien rire mais il y a rire et rire. La société aura ma manière de penser et je n’exclus pas d’aller plus loin… ”, conclut Karl De Vos.