Durant cette semaine, les quartiers des différents villages de l’entité ont pris à tour de rôle des allures de ducasse et les représentants des différents quartiers se sont affrontés sur une série d’épreuves telles que le tir à la corde, la course des météores, le désordre des cosmiques, le jeu de la catapulte… L’équipe de Saint-Vaast s’est hissée à la première place de ce classement et a donc été récompensée de ses efforts ce mercredi. Pour l’occasion, le trophée de victoire installé sur la façade de la Maison Communale, Grand’Rue de Saint-Vaast.

Le trophée de la victoire est, de façon on ne peut plus logique, en forme de lune, y trônera fièrement jusqu’à l’année prochaine.

Ce mercredi, sur les coups de 15h, il a été inauguré en présence de l’équipe et de représentants des autres quartiers.

Ce moment a également été l’occasion de lancer officiellement La Tournée Générale 2023 qui aura lieu du 14 au 20 août : le tirage au sort pour l’ordre de passage des anciennes communes a été effectué à cette occasion. C’est à Strépy-Bracquegnies que les festivités débuteront avant de passer par les deux Haine, Trivières, Besonrieux, les deux Houdeng, Maurage-Boussoit et enfin Saint-Vaast.

En outre, les appels pour les différents ateliers, pour la constitution des équipes ont été lancés à cette occasion et plusieurs réunions sont prévues dans les prochaines semaines dans chaque village.