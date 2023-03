Licenciements à Avery Dennison : Les ministres Borsus et Morreale réunis autour de la table du gouvernement wallon

La requête du député, rejoint par Laurent Devin (PS), vient d’être acceptée. Une réunion aura donc lieu ce mardi à 9h, en compagnie des ministres Borsus et Morreale, afin de réduire au maximum les emplois menacés mais également freiner la mise en application de la décision prise par l’entreprise Avery Dennison.

“Les deux compétences doivent être mises autour d’une table pour voir ce que la région dispose comme levier d’action pour freiner la décision annoncée par l’entreprise tant au niveau économique que de l’emploi afin que la décision finale soit la plus éloignée possible de ce qui a été annoncé actuellement”, nous avait confiés François Desquesnes.

Pour rappel, la société Avery Dennison a annoncé qu’elle allait licencier 245 travailleurs sur les 556 postes occupés. Ce matin, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, la direction du Site d’Avery Dennison à Soignies a fait part aux représentants des travailleurs de son intention de procéder à ces licenciements collectifs. La direction souhaite transformer le site de Soignies en un site Graphique avec des produits de flocage et de décoration à haute valeur ajoutée. Elle compte automatiser et moderniser l’outil afin de le rendre performant. Les autres produits fabriqués à Soignies comme le Tapes (mousse, double-face) et le Label (étiquettes) seront transférés sur d’autres sites du groupe.

Au niveau communal, des actions seront également entreprises notamment le vote d’une motion au conseil communal de ce mardi.