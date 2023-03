La Louvière : Les causes de l’incendie ayant ôté la vie d’un père et de son fils ce jeudi soir seraient accidentelles

Au lendemain du dramatique incendie ayant fait deux victimes ce jeudi soir à La Louvière, on en sait plus sur les circonstances du drame. L’incendie serait d’origine accidentelle et aurait pris au niveau de la cuisine. Rapidement, les flammes se sont propagées à l’ensemble de l’habitation et celles voisines. Deux victimes sont malheureusement à déplorer, un père et son fils. En ce vendredi, les élus locaux et les riverains sont encore sous le choc.