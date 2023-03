Le carnaval de Braine-le-Comte mettra à nouveau les enfants à l’honneur

Alors que le carnaval de La Louvière commencera ce week-end, les Brainois vont devoir se montrer un peu plus patients. Leurs festivités ne sont en effet prévues qu’en début du mois avril. Malgré tout, l’ambiance sera déjà au rendez-vous ce samedi 18 mars à l’occasion des soumonces générales. Les deux sociétés de Gilles et Paysannes seront de sortie, déguisées et accompagnées des musiques du carnaval. Pour le reste, il faudra attendre les 1, 2 et 3 avril pour vivre le carnaval en tant que tel.