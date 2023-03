Ecaussinnnes : la durée inquiétante des travaux de la rue Anselme Mary abordée lors du prochain conseil communal

Une situation qui inquiète Sébastien Deschamps, Chef de file de l’opposition : “Avec les travaux réalisés dans le centre de Marche-lez-Ecaussinnes, une telle situation impacte la mobilité au sein de la Commune d’Ecaussinnes. Ces travaux réalisés à la rue Anselme Mary perturbent la circulation dans une des entrées d’Ecaussinnes”.

“Lors du conseil communal de ce 19 décembre 2022, le groupe ENSEMBLE interrogeait la majorité sur les travaux à la rue Anselme Mary. En réponse à notre interpellation, l’échevin des travaux nous avait précisé qu’un arrêté de police avait été pris le 7 novembre pour une durée de 4 mois et que les travaux seraient finalisés le 7 mars 2023. Les 4 mois sont passés. Les travaux ne sont jours pas finalisés et on est loin des délais annoncés”.

”Quand les travaux à la rue Anselme Mary vont-ils se terminer ?” C’est la question que Sébastien Deschamps, Chef de file de l’opposition, posera à l’échevin des travaux lors du conseil communal de ce 20 mars.

Abordant la question des travaux, le Conseiller ENSEMBLE évoquera également dans la foulée les travaux à la rue Arthur Pouplier. “Pendant de nombreux mois, voire des années, des travaux ont été réalisés à la rue Arthur Pouplier. Des portions de trottoir sont toujours ouvertes. Quand les derniers chantiers vont-ils se finaliser ? Une telle situation a impacté le commerce local qui a déjà trop souffert de la pandémie”, conclut-il.