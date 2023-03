Le bourgmestre, Benoît Friart, l’avait annoncé, toute une série de travaux seront menés avant qu’il ne laisse sa place à son successeur lors des prochaines élections. La rénovation de l’église de Gottignies en faisait partie. “Il me reste encore beaucoup de projets à mettre en place au niveau de la rénovation urbaine du bas de la Ville. Lors des deux années à venir, nous allons rénover la place de l’Église, la place de la Tannée et le bout de la chaussée de Mons qui les rejoint. Il y a également l’église qui sera sablée. Nous allons aussi avoir une rénovation urbaine en face du Centre Culturel”, expliquait Benoît Friart. “Nous avons également obtenu des subsides de la Wallonie dans le cadre du plan “Cœur de Village” qui nous permettra de travailler sur l’axe routier reliant le centre culturel et la Grand-Place. ”

Des interrogations sont rapidement apparues auprès de la population afin de savoir si une entreprise locale se chargerait des travaux. Une question à laquelle a répondu l’échevin, Damien Sauvage. “Malheureusement, les contraintes imposées par la tutelle sont importantes. La loi sur les marchés publics est devenue très complexe et surtout longue, ce qui est dommage”, répond-il avant de conclure.

“La Ville est propriétaire de l’église. Il était donc normal d’intervenir prioritairement sur celle-ci avant qu’elle ne se dégrade encore davantage. D’autres travaux suivront. ”