Les artisans locaux se donnent à nouveau rendez-vous lors du Comptoir Rhodien

L’arrivée du printemps est synonyme de retour du comptoir Rhodien. Organisé deux fois par an, l’événement fait la part belle aux artisans locaux. Pour cette première en 2023, 14 commerçants locaux seront présents, accompagnés de l’association Paco Cat’s&Co. Mis en place en septembre 2019, juste avant la crise sanitaire, l’événement a pour but de rassembler les commerçants, artisans et producteurs lors d’une journée qui leur est dédiée.