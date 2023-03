Un Louviérois crée une bière pour Viva for Life : “Tous les bénéfices seront reversés à l’opération”

À l’occasion des dix ans de l’opération, Alfonso a décidé de créer une bière artisanale au nom de Viva for Life. “Tous les bénéfices réalisés seront reversés à l’opération. Je ne peux pas dire que lorsque je les ai contactés, les responsables de Viva for Life ont accepté tout de suite car il s’agit d’un produit qui n’est pas du tout destiné aux enfants mais finalement, j’ai reçu leur feu vert.”

Devenu importateur de bières belges artisanales à Ibiza, Alfonso a ainsi lancé pendant le confinement ses propres bières sous le nom de sa société Belga-Beer. “Avec la Viva, j’ai déjà quatre bières dans mon catalogue actuellement et une cinquième est en cours d’élaboration.”

Freddy Tougaux en vedette

7 000 bouteilles seront ainsi disponibles d’ici quelques semaines. “Ici, le brassin a été préparé et les bouteilles sont en pleine fermentation. Début avril, elles seront disponibles dans de nombreux points de vente dont notamment le Cora de La Louvière. Je tiendrai également un stand en juin à Charleroi lors des fêtes de la musique. Dans les semaines à venir, un clip promotionnel sera tourné avec notamment Freddy Tougaux en vedette. L’idée est de vendre un maximum de bouteilles d’ici le mois de décembre.”

Brassée et mise en bouteille à Leval dans la brasserie de la Couronne de Loïc Regulski, la Viva for Life est une pils artisanale. “C’est ce qu’on appelle une bière de soif”, nous explique le brasseur. “Peu alcoolisée, elle se déguste facilement sans la longueur en bouche que peut procurer une bière plus forte. Elle a été fabriquée de manière artisanale ce qui lui permet d’être conservée plus longtemps qu’une pils industrielle.”

D’ici quelques semaines, la Viva for Life sera donc disponible dans de nombreux points de vente. Si vous en croisez, n’hésitez pas, c’est pour la bonne cause !

Plus d’infos et commandes possibles sur la page Facebook et le site Internet de Belga-beer.