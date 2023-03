En juin dernier, l’ONE, conjointement avec la Région Wallonne, organisait, dans le cadre du plan Cigogne 5200+, un appel à candidatures en vue de la création, entre 2022 et 2026, de 5 200 places d’accueil de la petite enfance au sein de 39 communes wallonnes en garantissant l’octroi de subsides d’infrastructures pour la construction/rénovation de crèches. "Profitant de l’opportunité, et afin de concrétiser un objectif poursuivi de longue date, le CHU Tivoli a introduit, dans ce cadre, un projet de construction d’une structure d’accueil de 70 places", a communiqué l'hôpital.

En date du 23 janvier dernier, l’ONE et la Région Wallonne ont validé et retenu le projet baptisé "Les Louve-Tôt" introduit par le CHU Tivoli et lui ont réservé un subside de 2,8 millions d’euros pour l’infrastructure. "Moyennant le respect des prescrits en la matière, l’élaboration du cahier des charges est actuellement en cours afin de le confier prochainement à un bureau d’architecture."

La mise en exploitation de la crèche aura, quant à elle, lieu dans le meilleur délai et, au plus tard, courant 2026

Il y a quelques semaines, nous vous annoncions que le Groupe Jolimont allait ouvrir 105 nouvelles places en crèche toujours via ce plan Cigogne dont plus de la moitié à La Louvière dans un nouvel établissement. Avec ces deux nouvelles crèches bâties dans la Cité du Loup, il semble que le habitants de la région éprouveront moins de difficulté pour trouver une place en milieu d'accueil dans les prochaines années.