Licenciements à Avery Dennison à Soignies : travailleurs, syndicats et élus locaux dans l’attente d’un retour de la direction

En l’absence de retour de la part de la direction, les travailleurs d’Avery Dennison à Soignies ne peuvent toujours pas organiser d’actions de protestation. Une situation qui pourrait bien évoluer au fil de la semaine. “La situation des travailleurs est toujours au même point. Ils sont donc assez dépités et vivent toujours avec la même épée de Damoclès au-dessus de la tête”, confie Stefano Fragapane, Secrétaire Centrale Générale du Centre. “Par rapport aux déclarations qui ont été faites, nous n’avons rien de nouveau. Nous sommes toujours en attente d’un retour de la direction pour convenir d’une date de début de procédure et entamer les réunions. Nous pourrions ensuite mettre en place des actions de protestation. ”

Rien de nouveau donc pour eux ni pour les élus locaux. Une réunion conjointe avec les commissions économie et de l’emploi au niveau du Parlement wallon se tiendra ce mardi. En soirée, ce sera au tour du conseil communal de Soignies de voter une motion en faveur des travailleurs de l’entreprise. Un travail politique important sera donc mené afin de faire avancer les choses.

“Les syndicats attendent encore la date du prochain conseil d’entreprise. Une fois qu’elle sera définie, nous pourrons organiser une réunion commune avec eux. Nous sommes donc dans l’attente. Centropôle a émis la volonté d’avoir une délégation présente lors de la réunion qui aura lieu avec la direction. Il ne nous reste plus qu’à goupiller d’une date avec la direction et les syndicats. Nous attendons donc d’avoir un planning”, indique Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies avant de poursuivre.

“Une séance conjointe aura lieu ce mardi matin au Parlement wallon. La ministre de l’emploi, Christie Morreale (PS) et le ministre Borsus (MR) feront donc le point sur la situation des travailleurs à Avery Dennison. La ministre m’avait d’ailleurs contactée pour avoir des informations sur l’entreprise et me dire qu’elle restait à disposition des élus locaux et des travailleurs. Nous avons donc le soutien de la région, cela me fait chaud au cœur. Nous ne sommes donc pas seuls. Nous restons donc uniquement dans l’attente de la direction. Une motion sera également votée ce mardi au conseil communal afin de faire bouger les choses. Nous avons vraiment voulu agir rapidement pour nous faire entendre auprès des syndicats et des travailleurs. ”

Ce soutien à la fois communal et régional a évidemment pour but de réduire au maximum le nombre d’emplois menacés et accompagner au mieux les travailleurs licenciés.