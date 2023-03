Pablo Andres de passage à Braine-le-Comte pour présenter son nouveau spectacle “Gamin” : “c’est clairement mon meilleur spectacle”

Pas toujours facile d’allier la vie d’adulte tout en gardant son esprit d’enfant. C’est à travers ce fil conducteur que Pablo Andres emmènera les Brainois dans son univers tout au long d’une heure et demie de spectacle. “Je suis très heureux de pouvoir me retrouver sur scène pour présenter mon troisième spectacle “Gamin” ”, confie Pablo Andres. “Ce spectacle est clairement le meilleur des trois. Il sera bien plus personnel que les autres et racontera, en quelque sorte, mon histoire. Je reviendrai ainsi sur mes racines mexicaines, je parlerai de ma mère et de mon grand-père tout en abordant le thème de l’enfance. Tout se déroulera dans un décor de cours de récréation où j’aborderai les difficultés que l’on peut rencontrer pour allier notre âme d’enfant et notre vie d’adulte. Tout sera joué de manière humoristique évidemment afin de faire rire le public tout en leur permettant de s’identifier à moi dans certaines situations. ”

Sur scène, Pablo Andres ne sera évidemment pas seul. Il sera bien entendu accompagné de l’agent Verhaegen et de nouveaux autres personnages que les spectateurs pourront découvrir tout au long du spectacle. “Je jouerai notamment ma mère et mon grand-père tout au long de ce grand voyage qu’est le passage de la vie de “Gamin” à celle d’adulte. J’essaierai avant tout d’être drôle pour permettre aux gens d’entrer dans mon univers”, poursuit Pablo Andres. “Mon objectif n’est pas de juste faire des blagues mais bien de faire rire les gens au travers de sujets qui me touchent tout en restant assez anecdotiques. ”

Pour perfectionner son spectacle, Pablo Andres a déjà pu se produire dans de petites salles à Liège, Charleroi et Bruxelles notamment. Il vient ainsi se rendre en confiance à Braine-le-Comte pour la première date de sa tournée. “J’aborde ma tournée avec beaucoup de confiance. J’ai déjà vécu de très belles soirées qui ont pu me mettre en confiance. Les retours étaient vraiment géniaux et présagent que du meilleur pour la suite. Le spectacle sera dans la lignée de ce que je fais tout en rajoutant une petite touche personnelle”, explique Pablo Andres avant de poursuivre.

“Un spectacle demande une écriture et réécriture constante. J’ai ainsi pu peaufiner mes blagues après les plusieurs dates que j’ai pu faire à Charleroi, Liège ou encore Bruxelles. De nombreux passages ont ainsi évolué allant d’un changement de phrase à la suppression ou l’ajout d’un bloc entier de texte. Le spectacle se construit donc véritablement sur scène. Pour Gamin, j’ai commencé a abordé le thème et à réfléchir à quelques idées il y a deux ans. Un an plus tard, je commençais seulement à écrire les blagues etc. Ces derniers mois, je me suis vraiment concentré uniquement sur ça pour aboutir au spectacle que les gens vont pouvoir venir découvrir tout au long de ma tournée. ”

Un retour aux sources pour l’artiste qui revient sur scène après des expériences enrichissantes en télévision et sur les réseaux sociaux notamment. “Nous avons toujours tendance à vouloir tout faire. L’adulte que je suis désormais doit faire la part des choses et se focaliser de plus en plus sur lui. Mon expérience sur les réseaux sociaux était enrichissante mais les courtes vidéos de 3-4 minutes ne remplacent en rien l’expérience des spectacles et du partage avec le public. Je suis donc très heureux de pouvoir revenir sur scène pour ce troisième spectacle”, raconte Pablo Andres.

L’humoriste se rendra donc à Braine-le-Comte le 22 mars. Il sera, le lendemain, à Namur avant de se rendre à Wavre, Luxembourg, Andenne ou encore Nivelles. Pour cette première, il se rendra donc dans le fief d’Eden Hazard… Personnage que l’humoriste aime beaucoup mais sa venue à Braine est due au hasard.

“Pour le coup, c’est vraiment le hasard qui fait que je me rends à Braine-le-Comte pour ma première. Je rêverai tout de même d’un jour pouvoir inviter sur scène un Diable Rouge. Ce n’est pas facile avec leur emploi du temps en club et en équipe nationale mais, qui sait, une fois à la retraite, j’espère vraiment pouvoir faire monter Eden Hazard sur scène avec moi”, conclut Pablo Andres.

Les dernières places de son spectacle “Gamin”, sont encore disponibles sur le site internet de l’humoriste : www.pabloandres.be.