4,5 millions d’investissements, un boni global et une opposition inquiète au programme du budget 2023 d’Ecaussinnes

De nombreuses communes ont éprouvé des difficultés à boucler leur budget 2023 en raison de la crise énergétique et des indexations qui impactent directement les finances communales. La commune d’Ecaussinnes semble tout de même bien s’en sortir en dégageant un boni global de 87 000 euros.

“Nous sommes parvenus à obtenir un boni de 144 000 euros à l’exercice propre et de 87 000 euros au global. Nous y sommes parvenus grâce à plusieurs initiatives. Dans un premier temps, nous n’avons pas remplacé deux départs à la pension au vu de la situation actuelle”, confie Xavier Dupont, bourgmestre d’Ecaussinnes (VE). “Au niveau des frais énergétiques, nous avons utilisé une clé multiplicatrice par 2,75 % pour coller le plus possible à la réalité du moment. Nous sommes également en train de mettre en place un plan d’économie énergétique au sein de la commune. Nous tentons, en ce sens, de sensibiliser les agents. Nous les invitons notamment à réduire la température dans leur bureau et de fermer leur ordinateur lorsqu’ils sortent. Des petits gestes donc qui, cumulés, permettent de faire des économies. ”

Comme d’autres communes de la région du Centre, Ecaussinnes va maintenir l’extinction de l’éclairage public les jours ouvrables afin de faire des économies d’énergie. “Nous allons également poursuivre la modernisation de l’éclairage public. Les anciennes ampoules sont ainsi peu à peu remplacées par du LED”, ajoute Xavier Dupont.

En termes de projets sur la commune, une enveloppe de 4,5 millions d’euros est prévue dans ce budget 2023. “Les projets sélectionnés couvrent relativement bien les activités que l’on peut avoir au sein d’une commune”, poursuit Xavier Dupont.

Concrètement, la réfection de la rue Blondeau sera menée cette année. Création d’un terrain multisports à Marche-lez-Ecaussinnes, réaménagement d’une liaison cyclo-piétonne entre la rue de Mâlon-Fontaine et la rue du Pont de Louvy, réalisation d’un trottoir à la rue Anselme Mary, rénovation d’une partie du dépôt communal, réalisation de projets énergie-climat, aménagement d’un parking à la rue Transversale, études d’extension de l’école Odénat Bouton et de la crèche Bel Air seront également au programme. Des subsides pour l’amélioration des infrastructures des scouts et du RFC Ecaussinnes sont aussi prévus.

Un budget attrayant sur papier qui n’a pourtant pas séduit l’opposition. “Nous sommes particulièrement inquiets des finances communales. Si on continue comme cela, on fonce droit dans le mur”, réagit Sébastien Deschamps, conseiller communal d’opposition (Ensemble). “Il y a quelques années, Ecaussinnes était considérée comme la Monaco du Nord. Les taxes étaient en effet particulièrement faibles et les finances au beau fixe. Lorsque nous avons quitté la majorité en 2012, la réserve ordinaire s’élevait à 8,7 millions d’euros. Elle n’est désormais plus que d’un million d’euros. Certes il y a eu plusieurs crises mais cela n’explique pas tout. ”

Pour le conseiller d’opposition, des mauvais choix seraient la cause de la diminution importante des fonds de la réserve ordinaire. “La majorité entreprend déjà une politique électorale mais quid de la situation financière de la commune après les élections ? Celui qui sera en charge du budget aura bien du travail pour rattraper les erreurs de la majorité actuelle. À titre d’exemple, on peut citer l’ADL que la commune avait créé sur fonds propre, à hauteur de 70 000 euros par an… pour rien. ”

Pour le bourgmestre, la réalité est tout autre. “Effectivement, le fonds de réserve diminue au fil des années. Il y a plusieurs explications à cela. Depuis dix ans, nous avons en effet beaucoup investi sur la commune. Nous avons notamment construit une crèche, un terrain de football synthétique, l’espace Philomène, la Ligne 106 ainsi que de nombreuses voiries. Nous avons donc mené à bien pas mal de projets et développé pas mal de services. Il y a donc une diminution du fonds de réserve qui sera tout de même réalimenté sur l’exercice 2022. La région a en effet comblé son retard de paiement qui nous permet de récupérer 1,2 million d’euros”, répond le bourgmestre.

Au niveau des projets, quelques points font également tiquer l’opposition. Elle regrette notamment la non-inscription de la rénovation des vestiaires de l’AS Marchoise au budget. “Nous aurions également voulu qu’un événement soit créé pour les fêtes de la musique mais il n’en est rien”, regrette Sébastien Deschamps.

Quelques points ont tout de même de quoi séduire l’opposition comme la rénovation du terrain de football d’Ecaussinnes et l’amélioration des infrastructures des scouts.