De nombreux outils et campagnes de prévention au service de la commune d’Ecaussinnes dans la lutte contre le suicide

“En Wallonie, le suicide est la seconde cause de décès – après les accidents- chez les jeunes de 15 à 25 ans, et la première cause chez les hommes de 25 à 45 ans. Au vu des études réalisées, à la suite de la crise Covid et de la crise en Ukraine, le nombre de tentatives de suicide en Belgique aurait considérablement augmenté. Les cliniciens tirent la sonnette d’alarme : la santé mentale des Belges est dans le rouge ! Selon eux, nous sommes passés d’un trauma à un autre, sans avoir le temps de souffler. Et cela aurait des répercussions que nous ne pourrons mesurer que dans un an ou deux…”, rapporte Valène Depreter.

La problématique est mondiale, certes, mais la Belgique affiche des statistiques peu enviables : avec un taux de suicide répertorié par l’Organisation Mondiale de la Santé -OMS- de 18,3 par 100.000 habitants, notre Royaume occupe la 17e place mondiale… mais aussi et malheureusement la première place des pays d’Europe de l’Ouest ! À tel point qu’en 2019, année des dernières statistiques officielles, on déplorait un peu moins de 6 suicides chaque jour dans notre pays.

“Vendredi 7 avril, l’OMS célèbre son 75e anniversaire mais aussi la Journée Mondiale de la Santé. À cette occasion, une série d’activités sera mise sur pied pour valoriser le capital santé au quotidien”, poursuivent les élus ENSEMBLE Sébastien Deschamps et Valène Depreter. À cette occasion et au cours de la séance du conseil communal de ce lundi 20 mars, Valène Depreter a eu l’occasion d’interpeller l’échevine de la Santé, Véronique Sgallari (MR), sur cette problématique.

Cette dernière a pu évoquer la série d’initiatives menées sur la commune. “Pour moi, la santé est à la fois physique et mentale. Le suicide se classe davantage dans le volet mental auquel j’attache une importance toute particulière”, commence Véronique Sgallari. “De manière générale, sur Ecaussinnes, le service de la Santé et son échevinat se forment de manière continue. Nous participons ainsi régulièrement à des tables rondes et des échanges sur des problématiques diverses. ”

Le but de ces formations est évidemment de connaître davantage la problématique afin de mieux l’affronter. Concrètement, la commune œuvre donc pour mettre en place des activités afin de sortir les séniors de leur isolement. Elle met également en œuvre des campagnes de sensibilisation dans les écoles afin de prévenir du harcèlement et de ses conséquences. La commune peut aussi compter sur différents outils pour sensibiliser à la problématique. Elle en dispose d’ailleurs d’un pour rester en contact avec les personnes en difficulté. Un travail avec les équipes mobiles de l’hôpital Saint-Bernard est aussi mis en place.

En plus de tous ces outils et de ces campagnes de sensibilisation, la commune reste attentive aux besoins des citoyens et n’hésite pas à agir lorsque des habitants font appel à eux.