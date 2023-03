Après Croix-lez-Rouveroy, c''est dans le cadre de son Plan de Cohésion Sociale et en collaboration avec le service Accueil Temps Libre que l’Administration communale d’Estinnes proposera de découvrir le village de Vellereille-le-Sec. “L’idée c’est, à terme, de faire le tour des villages de l’entité”, nous explique Françoise Romain, cheffe du service du Plan de Cohésion Sociale. “En plus d’une balade de trois kilomètres qui permettra aux gens de découvrir le village, diverses animations sportives, ludiques et culturelles seront organisées avec notamment un mur d’escalade ou encore des animations menées par les dames des Ateliers Bien-être. Petits et grands, en famille ou entre amis, partez à la découverte du village, à la recherche du trésor et des œufs en chocolat !”

Constituez votre équipe et venez rejoindre le samedi 1er avril dans le village de Vellereille-le-Sec dès 14h30. “C’est vraiment une activité idéale pour les familles et si la météo n’est pas au rendez-vous, certaines activités seront organisées sous tonnelles et chapiteau mais bon, on préférerait qu’il fasse bon pour bien profiter de toutes les activités.”

L’inscription à cette activité est gratuite. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire disponible sur notre blog d’actualités : https://actualites.estinnes.be/chasse-au-tresor-de.../ et renvoyez-le pour le 24 mars 2023 au plus tard par mail à françoise.romain@estinnes.be ou lucie.bodart@estinnes.be ou encore par courrier postal à Administration communale – Service PCS – 232 Chaussée Brunehault – 7120 Estinnes-au-Mont.

Renseignements : Administration communale auprès de Françoise Romain au 064/311 324.