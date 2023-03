Ivres, des jeunes défoncent sa boîte à livres à Binche : “Un comportement complètement irrespectueux”

Les jeunes qui participaient à une soirée privée organisée un peu plus loin dans la rue de Merbes à Binche où réside Morgan, ont ensuite quitté les lieux sans attendre l’arrivée des policiers. “Ce qui m’énerve le plus dans cette histoire, c’est le comportement complètement irrespectueux de ces jeunes. J'en suis totalement dégoûté. Ils ne se sont même pas excusés. Tout ce qu’ils ont pu nous dire, c’est “qu’ils sont jeunes et que, parfois, ils font des conneries”. Incroyable. Moi, quand j’avais leur âge, il m’est aussi arrivé de boire un coup de trop mais jamais je ne me serais permis d’abîmer le bien d’autrui. Là ce n’était qu’une boîte-à-livres. Mais cela aurait pu être une voiture ou une fenêtre…”

Cette boîte à livres, Morgan l’avait construite lui-même avec quelques planches. “Elle ne payait pas de mine et n’était pas étanche donc, de toute façon, j’aurais dû la refaire convenablement un jour ou l’autre. Mais bon, j’avais lancé ça en test car mon père, qui est un fana de lecture, avait énormément de livres dont il n’avait plus utilité. Elle fonctionnait très bien et de nombreuses personnes venaient effectuer des échanges régulièrement au plus grand contentement de mon père qui, à sont tour, trouvait régulièrement de la lecture nouvelle.”