La Louvière : il fonce vers un homme avec une voiture volée, ce n’est pas une tentative de meurtre

Le 30 janvier 2022, Quentin (27 ans) vole la voiture de Calogero et prend la fuite, manquant de renverser le propriétaire de l’auto qui s’est placé au milieu de la route. Pour le tribunal correctionnel, c’était une tentative d’homicide et Quentin a été condamné à six ans de prison ferme. En appel, la cour a requalifié les faits en coups et blessures et a diminué la peine de moitié.