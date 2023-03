Vives tensions au moment du vote d’une motion concernant la N524 et les travaux d’agrandissement des Carrières du Hainaut

Mais voilà, comme ces deux problèmes ne suffisent pas, deux autres chantiers prendront prochainement place sur la N524. L’un d’eux est lié aux travaux d’agrandissement des Carrières du Hainaut. Le gouvernement wallon avait autorisé l’extension de la carrière mais fixé aussi diverses conditions suite à l’enquête publique afin de limiter au maximum les nuisances et désagréments que subissent les riverains et qui sont inhérents à cette extension importante de la carrière.

L’une de ces prescriptions prévoit “qu’aucun permis impliquant la suppression d’un tronçon de la rue de Neufvilles et des équipements de distribution qui la longent ou de la route de la pierre bleue ne peuvent être mis en œuvre au sein de cette zone tant que les voiries de déviation des tronçons supprimés ne sont pas réalisées et opérationnelles […]. ”

Or, des déviations devraient être mises en place pendant 3,5 mois afin que les ouvriers puissent travailler sur le dénivelé de 40 centimètres qui survient entre la nouvelle route de la pierre bleue et la N524. Une situation inacceptable pour le député sonégien qui a sollicité le conseil communal pour faire voter une motion demandant au ministre de respecter ses engagements initiaux.

Une demande qui a tout bonnement été refusée par la majorité. “Je me suis renseignée auprès du technicien en charge du suivi des travaux sur la N524 qui me précise que les travaux respectent bien le permis et la réglementation”, répond la bourgmestre Fabienne Winckel (PS). “Il n’y a pas de suppression de voiries mais bien une déviation temporaire qui sera mise en place le temps de faire la jonction entre la nouvelle route de la pierre bleue et la N524. Un dénivelé de 40 centimètres existe à ce niveau-là. La déviation est donc nécessaire. Le promoteur parlait de 11 mois de travaux au départ pour finalement diminuer à 3,5 mois après un premier refus de la Ville et des riverains. Les travaux devraient donc commencer en août pour se terminer en décembre. Il n’y a malheureusement pas de solution miracle. ”

Une réponse qui n’a pas convaincu le conseiller communal et député wallon, François Desquesnes. “On joue sur les mots. Pour moi, le ministre ne respecte pas ses engagements. Des routes provisoires ont pu être mises en place ailleurs pourquoi pas ici ? L’accumulation de toutes ces déviations joue vraiment avec les nerfs des Neufvillois. Il faut donc les éviter”, ajoute François Desquesnes.

Une accumulation qui agace également la majorité qui plaide pour que les différents chantiers aboutissent au plus vite. En ce qui concerne les déviations liées à l’agrandissement des Carrières du Hainaut, son avis reste tranché. “Je ne suis pas technicienne. Je me base donc sur les constatations de professionnels en la matière. Notre technicien nous dit que tout est en adéquation avec les engagements faits, nous n’allons donc pas aller contre son avis”, conclut Fabienne Winckel.

La motion demandée par le groupe Ensemble et plus particulièrement leur chef de file, François Desquesnes, n’a donc pas été approuvée. De nouveaux échanges qui traduisent bien du ras-le-bol général que les différents trous et affaissements provoquent sur l’ensemble des habitants et élus de l’entité sonégienne.