Etienne Piret (UNION) quitte le monde politique et ne se représentera pas en 2024 à Binche : “Je veux consacrer mon temps libre à autre chose”

En 2000, le groupe pluraliste UNION renversait la majorité historique du PS à Binche et s’installait à la tête de la Cité du Gille. Troisième en termes de voix, Etienne Piret était propulsé, à 33 ans, échevin pour sa première sur une liste électorale. 23 ans plus tard et alors que se profilent à l’horizon les élections communales de 2024, il a pris la décision de se retirer du monde politique et ne se représentera pas sur une liste électorale. “Je me suis dit qu’après autant de temps dans la politique et autant d’investissement personnel, il fallait que je m’arrête avant de faire le mandat de trop”, nous a confié celui qui, en plus de sa carrière politique, a également quelques années de militantisme pour le cdH. “À un moment donné, il faut savoir tourner la page. Honnêtement, j’avais déjà pris ma décision lors des dernières élections et je l’ai signifiée à mes colistiers il y a deux ans, par souci d’honnêteté.”