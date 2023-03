Événement majeur de la saison, la venue de France Brel, la fille du Grand Jacques, qui viendra prochainement présenter son dernier livre à propos de la vie de son père : “Jacques Brel – Chronique d’une vie-Jacky”, un partage de souvenirs, de témoignages et de documents inédits. La rencontre se tiendra le 21 avril à la bibliothèque d’Houdeng sur réservation au 064/260141.

Autre rencontre, plus proche dans le temps celle-là, celle avec Marie Colot, l’auteure de plusieurs romans destinés à la jeunesse dont son dernier “113 raisons d’espérer”. Une rencontre qui sera à la fois littéraire et musicale le 28 mars prochain au Quartier théâtre à Houdeng également sur réservation au 064/312608.

Le 30 mars prochain, c’est non pas à une séance de lecture que seront convié les Louviérois mais bien à une séance de cinéma qui se tiendra au Stuart en présence du réalisateur du documentaire “Farine, sel, eau et savoir-faire” qui interroge sur notre société d’abondance alimentaire sur la thématique du pain. Là aussi, réservation obligatoire au 064/312608.

Déménagement

Dans les semaines et les mois qui viennent, les habitudes des Loups fréquentant les bibliothèques provinciales de La Louvière vont être modifiées suite à l’inauguration officielle, prévue en novembre, des locaux du Gazomètre qui sont destinés à récupérer une grande partie des collections de la bibliothèque provinciale. D’ici le mois de novembre, toutes les collections auront rejoint les nouveaux locaux mais entre les mois de mai et novembre, plus aucun prêt ne sera possible.

En outre, l’opérateur d’appui, qui apporte un certain soutien au réseau des bibliothèques hainuyères, sera bientôt basé à La Louvière. “Son intervention prend des formes multiples : aide technique, logistique, financière, organisationnelle, aide à l’animation, mise à disposition temporaire de personnel, lots thématiques, etc.…” indique le réseau des bibliothèques provinciales dans un communiqué. “Mais son rôle, dans le développement territorial de la lecture, est aussi plus stratégique : mobilisation du réseau et des partenaires, gestion de projets, accompagnement pédagogique, coordination,…”