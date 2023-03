Le Modern Hôtel de Soignies pourrait rouvrir ses portes en 2027

C’est donc un important dossier qui poursuit sa marche en avant afin d’aboutir au plus vite. “Nous nous sommes battus pour obtenir les subsides du FEDER et nous les avons eus”, indique Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies (PS). “Dès l’annonce de l’octroi des subsides, nous nous sommes penchés sur la réalisation du cahier des charges afin de le soumettre le plus vite possible au vote du conseil communal. ”

Concrètement, le cahier des charges prévoit de scinder le marché en plusieurs lots. Le premier concernera les nouveaux aménagements, représentant un coût d’un peu plus d’1,6 million d’euros. La maçonnerie sera reprise dans le lot deux pour un montant estimé de 76 000 euros. Le lot 3, 4 et 5 reprendront respectivement les travaux de toiture pour 250 000 euros, la restauration des zones classées pour environ 600 000 euros et l’aménagement d’une cuisine professionnelle pour un peu moins de 200 000 euros. L’estimation totale est donc d’environ 2,8 millions d’euros, TVA comprise.

“Les travaux seront conséquents puisqu’ils prévoient notamment la mise en place d’une cuisine au sous-sol, la rénovation du site de la brasserie et la remise à l’identique de la toiture. Un gros travail est également fourni pour trouver et reconstituer le même matériel d’origine comme les abat-jour par exemple”, poursuit Fabienne Winckel qui rappelle également que “deux logements seront construits à l’étage. La brasserie se situera quant à elle au rez-de-chaussée et mettra à l’honneur les produits locaux. ”

Un futur nouvel outil touristique pour la Ville donc, dont les travaux devraient se terminer en fin d’année 2026. “En parallèle aux travaux, nous nous chargerons de travailler sur la gestion des lieux afin que l’établissement puisse ouvrir ses portes le plus tout possible. Son ouverture est donc estimée à 2027”, conclut Fabienne Winckel.