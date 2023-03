Binche : des repas chauds gratuits, sains et équilibrés pour 241 jeunes élèves de l’entité (Vidéo)

En juin de l’année dernière, la Fédération Wallonie-Bruxelles avait lancé un appel à projet. “Nous avons rentré quatre dossiers et ils ont tous les quatre été acceptés. Des aménagements ont été nécessaires pour mettre en place ce système dans les écoles concernées et, enfin la distribution a pu commencer ce jeudi. Les repas ne sont pas obligatoires et les enfants qui ne souhaitent pas dîner au complet peuvent toujours, bien entendu, apporter leurs tartines. Et concernant les régimes alimentaires particuliers comme les végétariens ou liés à la religion, si le groupe d’enfants est assez important, on pourra s’adapter à la demande.”

Quatre implantations de l'entité peuvent bénéficier de repas chauds gratuits. ©Thomas Donfut

Des repas variés

Au menu de ce jeudi, un mijoté de porc à l’italienne avec des pommes de terre à la vapeur tandis que ce vendredi, les élèves ont pu déguster des nuggets de poisson avec de la purée et des carottes. “L’idée est de pouvoir leur préparer des repas les plus sains et variés possibles et adapté à leur âge”, nous explique Stéphanie Vervoort, gérante du service traiteur “Ma Cuisine” dont le siège est situé à Bray. “Il y aura à chaque fois une viande, des pommes de terre ou féculent et des légumes. On sait que leur faire manger du poisson, à cet âge-là, n’est pas toujours simple donc on doit trouver des petits subterfuges pour le faire passer dans des nuggets par exemple.”

Distribuer des repas gratuitement a plusieurs buts notamment celui d’améliorer le quotidien de certains enfants. “Très clairement, il y a pour pas mal d’enfants une certaine urgence sociale et ils ont tout simplement besoin de manger, au-delà de le faire sainement”, précise Laurent Devin, bourgmestre de Binche. “Certaines écoles se trouvent dans des quartiers où l’indice socio-économique est bas et où le besoin se fait encore plus ressentir.”

En avril, un autre appel à projet sera lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Ville de Binche sera à coup sûr candidate afin d’étendre le nombre d’écoles et de classes qui pourront bénéficier des repas chauds gratuits.