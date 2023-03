La nouvelle liste “Ensemble pour Binche” se présentera aux élections en 2024 : “nous voulons donner la priorité au citoyen”

”Ensemble pour Binche”, c’est cinq priorités qui dicteront le programme en cours d’écriture. “La première, c’est le développement de notre commune et je n’entends par là pas seulement du centre-ville mais aussi des villages”, nous explique Salvatore Calvagna, actuel conseiller communal UNION, qui a été désigné tête de liste. “Les exemples sont nombreux qui témoignent de l’oubli de certains villages, certains quartiers dont les habitants se sentent oubliés, laissés pour compte. Ensuite, nous voulons être plus à l’écoute du citoyen notamment pour les gros dossiers comme l’église des Récollets, le projet des Pastures ou encore la place du Centenaire pour ne citer que ces exemples. Trop peu souvent, l’avis des riverains est entendu dans ces dossiers qui les concernent en premier lieu.”

Commerce et environnement

Le lien avec les commerçants ainsi que la mobilité figurent également dans la liste des priorités du nouveau groupe politique. “Nous voulons également une commune plus verte, plus solidaire avec la création de plus d’espaces verts et l’entretien plus régulier des espaces existants. Enfin, nous voulons faire du sport pour tous une priorité de notre programme électoral. À Binche, il y en a beaucoup pour le foot et le cyclisme mais les autres sports comptent aussi.”

Le nouveau groupe politique va prochainement lancer un sondage en ligne pour connaître les priorités des citoyens. “Nous nous rendrons également sur les marchés par exemple pour demander leur avis aux Binchois car tous n’ont pas accès au numérique”, explique Marion Keuwet, vice-présidente de la section des Engagés de Binche. “Ce sondage nous permettra de mieux cibler leurs envies, leurs besoins en vue de la constitution de notre programme.”

En attendant les élections d'octobre 2024, le groupe UNION continuera d'exercer son rôle d'opposition au conseil actuel et ce malgré le fait qu'Etienne Piret, chef de fil depuis 16 ans et Frédéric Joie aient décidé de mettre un terme à leur carrière politique à la fin de leur mandat. "Nous respectons leur choix et savons qu'ils seront derrière nous même s'ils ne figureront pas sur les listes", spécifie Judith Philippe, conseillère actuelle du groupe UNION.

Pour se faire connaître et attirer, pourquoi pas, des nouveaux membres, le groupe “Ensemble pour Binche” sera présent sur plusieurs réseaux sociaux dont Facebook et Instagram.