Des bornes de rechargement pour vélos électriques en cours d'installation à Manage : "ce sera gratuit !"

Depuis quelques jours, des bornes de rechargement pour vélos électriques sont en cours d'installation juste à côté de l'administration communale. "Le rechargement des vélos sera totalement gratuit", souligne Bruno Pozzoni, bourgmestre."De nos, jours, de plus en plus de personnes ont un vélo électrique et ces bornes ont été installée dans ce cadre, de manière à coller à l'air du temps."